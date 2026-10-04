-VÍDEO (1.3463758)\nA policial militar Kyara Tayse Lima, que viralizou novamente ao consolar uma mulher que dizia não ter ninguém durante uma ocorrência, já havia se destacado em outros momentos nas redes sociais por aconselhar: "Faça chuva ou faça sol, vamos de boas escolhas" (veja alguns trechos dos vídeos acima).\nEm entrevista ao POPULAR, Kyara Tayse, 2ª sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que o público que assistiu ao conteúdo publicado por ela encarou de forma positiva. "As pessoas veem com bom coração, muita gente entendeu a mensagem e ouviu, e se sentiu, de certa forma, até confortada pelo jeito que eu falei. Fiquei muito feliz".\nTayse está falando a respeito do vídeo mais recente viralizado e que foi publicado no sábado (3). A militar explicou que, no início do trabalho, atendeu um acidente envolvendo um carro e uma moto. De acordo com Kyara, a vítima que estava na moto caiu no chão e, durante a ocorrência, ela perguntou para quem deveria ligar. "Perguntei para quem eu poderia ligar e a resposta infelizmente pode ser mais comum do que deveria", escreveu Kyara no vídeo.