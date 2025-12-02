-PMs e advogada são presos por agiotagem e violência em Goiás (1.3344052)\nO policial militar, preso com advogada e outros policiais suspeitos de agiotagem em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, ameaçou um suposto devedor do grupo com uma arma na cabeça e o fez ajoelhar (veja o vídeo acima). O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), que deflagrou a operação "Mão de Ferro". Na ação policial foram cumpridos nove mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão, na sexta-feira (28). Após passarem por audiência de custódia, a Justiça manteve as prisões preventivamente, no sábado (29).\nEm vídeos obtidos pela TV Anhanguera, um dos investigados conversa em espanhol com um homem identificado como colombiano. Sob ameaças, o PM o obriga a ficar de joelhos e pedir perdão por um suposto desentendimento com outro cobrador do grupo. Com as mãos postas e pedindo perdão, o homem chora e pede pela vida.