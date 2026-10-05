-POP_PM_Urna_Rubiataba_051026 (1.3464559)\nUm policial militar utilizou a bateria do próprio carro para fornecer energia a uma urna eletrônica e permitir a continuidade da votação em uma seção eleitoral no povoado de Goiataba, em Rubiataba, na região central do estado. No vídeo gravado pelo militar, é possível ver a ligação feita para manter a urna funcionando durante a votação do primeiro turno das eleições (assista acima).\nEm entrevista à repórter Tatiane Barbosa, o sargento Douglas José contou que estava escalado para trabalhar no dia da eleição em um colégio eleitoral, quando acabou a energia por volta das 13h.\nAté então, estava tranquilo, porque as urnas têm bateria para bancar todo o resto da eleição. No entanto, passou um pouco, a bateria acabou, a urna apagou e ainda tinha gente para votar”, relatou.