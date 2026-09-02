-VÍDEO: PM usa calor para alertar contra crimes: 'Se aqui fora está quente, imagina na celinha' (1.3451683)\nO forte calor registrado em Goiás nos últimos dias virou motivo de alerta — e também de brincadeira — para a 2ª sargento Kyara Tayse, da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa terça-feira (1º), a policial aconselhou os seguidores a não cometerem crimes, especialmente em dias de temperaturas elevadas. O motivo? Segundo ela, se o calor já está intenso do lado de fora, a situação pode ser ainda menos confortável dentro de uma cela.\nNão cometam crimes, principalmente hoje. Porque esse calor está demais. [...] Pensa comigo: se aqui fora já está esse calor, imagina dentro daquela salinha”, brincou a sargento no vídeo.\nA publicação rapidamente ultrapassou o círculo de amigos e seguidores da policial, alcançado quase 142 mil visualizações, e passou a ser compartilhada por perfis e páginas que ela sequer conhecia. Ao O POPULAR, Kyara, que trabalha na assessoria de comunicação do Comando do Policiamento da Capital (CPC), contou que não imaginava que a gravação, feita de forma espontânea como uma mensagem de bom dia, ganharia tamanha repercussão.