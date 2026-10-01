Dois policiais militares da ativa e um ex-PM respondem por homicídio qualificado e outros quatro crimes pelo assassinato de Davi Sebba, ocorrido em 2012 (Letícia Fiuza/g1 Goiás)\nOs três policiais militares acusados de matar o advogado Davi Sebba estão sendo julgados no Fórum Criminal de Goiânia. O julgamento acontece 14 anos após a morte do advogado no estacionamento de um hipermercado, no setor Sudoeste, em Goiânia.\nO júri havia sido marcado inicialmente para setembro, porém foi adiado para o início de outubro pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, por conta de readequação de pautas do Tribunal de Justiça.\nEstão sendo julgados: o tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Edinailton Pereira de Souza, o sargento Luiz Frederico de Oliveira e o ex-PM Jonathas Atenevir Jordão, tendo esse assumido a autoria pelos disparos. Eles respondem pelos crimes de homicídio qualificado, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, disparo de arma de fogo e usurpação de função pública.