-PMs agridem moradores após reclamação por som alto (1.3315228)\nPoliciais militares e guardas municipais agrediram moradores após reclamação de som alto em uma comemoração de aniversário em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Em um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra quando um homem é espancado (veja vídeo acima).\nA Polícia Militar de Goiás (PM-GO), por meio de nota, informou que a ação ocorreu após uma denúncia de som com volume excessivo no imóvel, o que causava "perturbação do sossego" (veja íntegra do comunicado ao final da reportagem).\nNa gravação, é possível ver o momento em que um homem discute com policiais. Um dos agentes usa um spray contra o rosto dele, que reage e tenta enfrentar a equipe. Em seguida, outro policial parte para cima e dá início às agressões. O homem é atingido com um cassetete, cai no chão e continua recebendo golpes até ser algemado.