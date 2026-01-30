Justiça determina que PMs condenados por chacina em Cavalcante percam os cargos (Reprodução/ TV Anhanguera)\nDois policiais militares foram condenados por matar quatro homens em Cavalcante, na região nordeste do estado. Aguimar Prado de Morais e Luís César Mascarenhas Rodrigues devem perder seus cargos públicos, após determinação do Poder Judiciário do Estado de Goiás, assinado pela juíza Isabela Rebouças Maia.\nAo POPULAR, a defesa de Aguimar Prado de Morais, representada por Mildo Ferreira, disse que já entraram com recurso de apelação contra a decisão e aguardam desfecho. A reportagem não conseguiu contatar a defesa de Luís César.\nA sentença declara que não há dúvidas de que Aguimar e Luís César cometeram delitos que mostram que o exercício profissional em uma função nobre é incompatível.\n“Os fatos praticados pelos sentenciados apresentam, por si só, extrema gravidade, pois restou evidenciado que os sentenciados utilizaram-se dos cargos para praticar os homicídios, tendo em vista terem matado as vítimas durante suposta abordagem policial, em momento em que estavam exercendo a função de policiais”, afirma a sentença.