-PM_PICAPE_ABADIANIA (1.3340676)\nDois policiais militares ficaram feridos na madrugada deste sábado (22) após a viatura em que eles estavam capotar na GO-338, entre Abadiânia e Planalmira, no Entorno do Distrito Federal (DF). Com o impacto, a picape ficou com a parte dianteira toda destruída e houve estragos na carroceria (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, o capitão Victor Borges Monteiro, da equipe policial de turismo de Abadiânia, informou que o acidente aconteceu quando os militares retornavam de Planalmira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e informou à reportagem que os feridos sentiam dores na lombar, na região do pescoço, mas estavam conscientes e orientados.\nOs dois policiais foram encaminhados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis. Apesar do capotamento e dos estragos no veículo, a dupla teve ferimentos leves, segundo o capitão.