-EMPRESARIO_PASTELARIA (1.3320842)\nPresos sob acusação de homicídio contra o empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, os policiais militares Tiago Lemes de Oliveira, de 30, e Leneker Breno Campos Ayres de Oliveira, de 34, estiveram juntos nos mesmos batalhões desde que entraram na Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) em outubro de 2017 até agosto de 2023 e contaram com promoções sequenciais por atos de bravura desde 2021 para ascender na hierarquia. Tiago foi de soldado de 3ª classe para 3º sargento em seis anos, com duas promoções por bravura, enquanto Leneker foi mais longe e subiu de soldado de 3ª classe para 1º sargento em sete anos. Este teve quatro promoções por bravura.\nA principal linha de investigação é que Fabrício foi morto por ordem do coronel Alessandro Regys Reis de Carvalho, de 47 anos, superintendente do serviço aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar (Secami). Alessandro não teria se conformado com a absolvição do empresário pela Justiça em um processo de estupro de vulnerável contra uma familiar do oficial e teria ordenado o assassinato dele. Fabrício foi executado com 10 tiros por dois homens em frente à sua pastelaria na noite de 4 de outubro. A Polícia Civil acredita que a morte do fisioterapeuta Adriano Oliveira Arantes, de 42 anos, na porta do mesmo estabelecimento, dois anos antes, está relacionada.