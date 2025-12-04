Policiais militares acompanham a operação da Polícia Civil na porta da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), em Goiânia (Reprodução / TV Anhanguera)\nDois policiais militares foram presos, nesta quinta-feira (4), suspeitos de formar um grupo de extermínio, em Goiânia. Outros dois homens, que não são PMs, também foram detidos temporariamente, e um coronel foi alvo de busca e apreensão. As informações foram apuradas com exclusividade pela TV Anhanguera e confirmadas pelo O POPULAR. De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos são investigados por estarem envolvidos na morte do empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, que foi executado em frente à pastelaria que trabalhava, na capital,\nComo a polícia não divulgou o nome dos suspeitos, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para que pudessem se posicionar. À reportagem, a Polícia Militar (PM) disse que a Corregedoria acompanhou integralmente o cumprimento dos mandados judiciais relacionados à investigação e "e cumpre rigorosamente todas as determinações legais e judiciais". Por último, acrescentou que mantém "compromisso com a ética, a moralidade e o cumprimento das leis, não admitindo quaisquer desvios de conduta" (veja a nota completa no final).