Policiais militares são suspeitos de desviar cargas ilegais e revender produtos contrabandeados. Eles são alvos de uma operação da Polícia Federal, nesta terça-feira (4), em parceria com a Polícia Militar. A investigação começou após denúncia da própria PM.\nComo o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta indícios de práticas como cooptação, desvio de cargas ilegais e uso de empresas de fachada.\nÀ reportagem, a Polícia Militar disse em nota que "a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou presencialmente todas as ações e adotará as medidas administrativas cabíveis, em conformidade com a legislação vigente e com os princípios de ética e disciplina da Instituição" (leia a nota na íntegra abaixo).