Policiais no cumprimento de um dos mandados da Operação Scutum (Divulgação/Polícia Federal)\nOs cinco policiais militares de Goiás suspeitos de desviar cargas ilegais organizaram festas agropecuárias e ficavam em camarotes. Isso levantou suspeitas da corporação, pois os eventos não condiziam com o salário e a rotina de trabalho dos investigados. As informações foram dadas em uma entrevista coletiva feita pelo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Marcelo Granja.\nEm nota, a PMGO informou que a investigação começou após denúncia da própria corporação. "A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou presencialmente todas as ações e adotará as medidas administrativas cabíveis", diz parte do documento (leia na íntegra ao final do texto).\nOs nomes dos policiais suspeitos não foram divulgados. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas para pedir um posicionamento. Ainda de acordo com Granja, o sistema de localização das viaturas da PM ajudou a identificar o desvio dos produtos, que incluem eletrônicos, cigarros e agrotóxicos.