A Justiça voltou atrás e mandou para júri popular cinco policiais militares envolvidos em um triplo homicídio ocorrido em 2021, em Anápolis, que teria relação com a execução do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante naquele mesmo ano. A decisão é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e foi tomada nesta quinta-feira (22), após recurso protocolado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra a absolvição sumária determinada pela 1ª Vara Criminal de Anápolis em setembro de 2024.\nAs vítimas – Gabriel Santos Vidal, Gustavo Lage Santana e Mikael Garcia de Faria – eram amigos de Bruna Vitória Rabelo Tavares, jovem que foi morta um dia antes do trio, em agosto de 2024, e que, segundo o MP-GO, era a dona do celular usado para atrair Fábio para uma emboscada em junho daquele ano. Um dos policiais absolvidos, Glauko Olívio de Oliveira, seria ainda, também segundo a acusação, o ponto em comum nos três casos, pois seria quem pegou o aparelho de Bruna, a matou como queima de arquivo e que estaria envolvido no triplo homicídio.