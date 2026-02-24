Após ter sido proibida pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de realizar novas podas de árvores, a Equatorial Energia Goiás foi autuada oito vezes pelo corte irregular de árvores sem autorização. Em uma das autuações, foi registrado “corte drástico” em oito exemplares arbóreos situados no Setor Morais. Tais infrações foram registradas após a determinação do município de suspender o serviço feito pela concessionária diante de danos provocados à arborização. Mas, com um novo termo de cooperação firmado entre as partes na última semana, a suspensão fica interrompida.\nNo último dia 2, a presidente da Amma, Zilma Peixoto, encaminhou à Equatorial um ofício constando a decisão para a concessionária suspender imediatamente as podas arbóreas, além de adotar “medidas técnicas alternativas” ao serviço. Na determinação, foi apontado um “reiterado e injustificado” descumprimento do termo de cooperação técnica firmado entre as partes em 2024, em que constam os procedimentos para as intervenções na arborização pública que esteja interferindo na rede de energia elétrica.