Moradores de Goiânia e Aparecida podem enfrentar falta de água ao longo desta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), após uma falha no fornecimento de energia elétrica ter comprometido o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaime Câmara e da Estação Elevatória de Água Tratada João Leite.\nDe acordo com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), a queda de energia começou às 17h10 de terça-feira (23) e afetou parte do Sistema João Leite, responsável pelo abastecimento de grande parte da capital e da cidade vizinha. A energia foi restabelecida apenas às 10h30 desta quarta-feira (24), permitindo o retorno do bombeamento.\nApesar da retomada, a empresa ressalta que a normalização do abastecimento não é imediata, já que depende do carregamento gradual das redes e reservatórios. A previsão é de que a situação esteja totalmente regularizada somente na manhã de quinta-feira (25).