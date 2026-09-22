-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nA Polícia Civil acredita que o marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, pode ter morrido em decorrência de lesões causadas pelo acidente de trânsito que sofreu antes de desaparecer, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. As investigações apontam que, após estar alcoolizado e bater o carro contra um poste, ele recusou ajuda de pessoas que estavam no local e entrou em uma área de mata para se esconder. Até o momento, não há indícios de homicídio ou de envolvimento de uma terceira pessoa na morte, segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Rodovalho.\nÉ importante ressaltar que até o momento não há indício de que houve a participação de uma terceira pessoa no evento após o ingresso do Jefferson na mata, mas nós não podemos pedir o arquivamento do inquérito sem antes esgotar todas as diligências necessárias”, pontuou Rodovalho.