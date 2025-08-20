-Apreensão de drogas (1.3302402)\nUm carro foi encontrado transportando meia tonelada de maconha, que foi apreendida na cidade de Chapadão do Céu, na região sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), eram dois carros, um de suporte e o outro com as dogras. Em um deles estava um suspeito e no outro dois suspeitos. Os três foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal (PF) de Jataí.\nPor não terem os nomes divulgados pela polícia, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), foi feita uma ação conjunta entre a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Trindade, serviços de inteligência do 16º Comando Regional de Policiamento Militar (CRPM) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).\nGrupo foi preso ao retornar 3 anos depois para buscar meia tonelada de cocaína escondida em ônibus escolar, diz polícia