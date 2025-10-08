-Vídeo: Queda de balão (1.3279486)\nA Polícia Civil de Santa Catarina não indiciou ninguém pela queda do balão que deixou oito pessoas mortas no sul do estado em junho deste ano (assista acima).\nPara a polícia não ficou provada a existência de conduta humana que tenha causado o incêndio no voo que culminou na queda. O inquérito policial foi concluído sem indiciamento e divulgado nesta quarta-feira (8) pela Polícia Civil.\nA polícia ouviu mais de 20 pessoas durante a investigação. Entre os ouvidos estavam testemunhas, sobreviventes, piloto, representante dos fabricantes de balão e do extintor que estava presente no voo.\nBalão com mais de 20 pessoas cai e deixa mortos; vídeo\nNem a morte os separou, diz padre no velório de casal que morreu em acidente com balão em SC\nPiloto de balão que caiu em SC 'salvou 12 pessoas', diz advogado; oito passageiros morreram