Bebê de 17 dias foi acolhido por uma instituição e o caso foi encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude, que vai decidir se a criança voltará para a mãe ou para adoção (Reprodução/Instagram de Rondinelly Ná)\nA Polícia Civil (PC) descartou crime no caso de uma suposta compra de um recém-nascido, na época com 17 dias, em Goiânia, após a mãe biológica denunciar um casal de sequestro. Na época, o casal também registrou um boletim de ocorrência quando percebeu que a mãe demonstrou arrependimento depois de entregar o bebê, segundo o conselheiro tutelar, Rondinelly Ná.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu o contato da mãe e do casal para que pudessem se posicionar.\nO caso aconteceu na última terça-feira (25) na região norte da capital. Ao POPULAR, Rondinelly disse na época que havia características de adoção dirigida pelo fato do casal possivelmente ter ajudado financeiramente a mãe, com exames médicos, alimentação e até mesmo custeado o parto em um hospital particular.