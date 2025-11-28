À esquerda, Nanci Ellen em frente ao hotel onde ficou hospedada, em Goiânia. À direita, fachada do Cais Vila Nova, local onde a idosa morreu (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/GCM de Goiânia)\nNanci Ellen, de 71 anos, a norte-americana que morreu em Goiânia, não foi agredida e nem estuprada. A idosa era viciada em bebidas alcoólicas e analgésicos, o que trouxe uma série de consequências durante sua permanência na capital. As informações foram passadas pela delegada Ana Elisa Gomes ao repórter do O Popular Nielton Santos.\nSegundo a própria vítima, em relatos feitos aqui para a equipe, ela não foi vítima de violência, nem de violência física, nem de violência sexual. Era uma mulher que vinha passando por uma série de problemas de saúde. Tinha vícios, conforme a própria família confirmou", explicou a investigadora.