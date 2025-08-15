-VÍDEO_DETONAÇÃO_EXPLOSIVOS (1.3300330)\nUma sacola com explosivos militares foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com apoio da cavalaria da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (14), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia (assista acima). O local fica a cerca de 4 km do aeroporto.\nA PM informou que foi acionada após um pedestre relatar ter visto um homem deixando um objeto suspeito em um lote baldio. A área foi isolada e, após avaliação técnica, os explosivos foram destruídos.\nVeja outras imagens da detonação dos explosivos na TV Anhanguera: Explosivos estavam em lote baldio perto do Aeroporto Santa Genoveva\nSegundo o tenente-coronel Diego Damasceno Ribeiro, dentro da sacola havia três granadas e dois morteiros. As granadas são artefatos explosivos de uso manual, projetados para serem lançados à mão e detonarem após alguns segundos. Já os morteiros são armas utilizadas para lançar projéteis explosivos em trajetórias curvas, permitindo atingir alvos protegidos ou fora do campo de visão direta.