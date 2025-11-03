A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (3) o nome de 115 mortos na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na terça (28).\nDois mortos ainda não foram identificados.\nA operação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. O número fez dela a ação mais letal da história do Brasil, superando o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos, em outubro de 1992.\nRodinha e Fernandinho: veja quem eram os chefes do tráfico de GO mortos em megaoperação no Rio de Janeiro\nMoraes determina preservação de provas da megaoperação policial no Rio\nAto na favela palco de operação no Rio pede justiça por mortos\nA Defensoria Pública do Estado informou neste domingo (2) que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML (Instituto Médico-Legal) foi oficialmente encerrada. Também afirmou que segue acompanhando o caso e prestando assistência às famílias.