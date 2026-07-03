A Polícia Civil confirmou nesta sexta-feira (3) que a perícia identificou clonazepam no sangue do casal de idosos encontrado morto na última segunda (29) em um apartamento em Belo Horizonte. O resultado é compatível com a versão apresentada à polícia pela diarista presa sob suspeita de latrocínio, Paola Stefany Neto Cirino, 30.\nEm conversa com policiais enquanto era conduzida à delegacia, ela teria afirmado que colocou quatro comprimidos de uso pessoal em um suco preparado pela empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, 76. Ela e o marido, o advogado Cláudio Atala Inácio, 75, foram encontrados mortos com marcas de facadas.\nA defesa de Paola afirmou, em nota, que os argumentos serão apresentados no momento processual oportuno. Procurado por mensagem nesta sexta para comentar sobre as novas descobertas da polícia, o advogado dela não respondeu até a publicação do texto.