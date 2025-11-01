Desde o fim de setembro, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária já inspecionaram e autuaram dez estabelecimentos irregulares que operavam como lanchonetes e restaurantes, principalmente em plataformas de delivery, ou funcionavam como fábricas de alimentos em Goiânia. No mesmo período, mais de 60 denúncias semelhantes foram registradas pelas autoridades policiais. Os locais investigados variam em tipo e oferta: há pontos de venda de pastéis, açaí, comida japonesa, marmitas e bolos, além de um estabelecimento que atuava como bufê. As irregularidades mais comuns encontradas foram condições precárias de higiene e o uso de produtos com prazo de validade vencido.\nO delegado Humberto Teófilo, responsável pelas ações, aponta que elas são resultado de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da Central de Flagrantes de Goiânia. O primeiro caso ocorreu em uma pastelaria, no final de setembro. Além da sujeira, o local utilizava produtos vencidos, situação que também foi verificada nos demais estabelecimentos inspecionados. “Insalubridade geral”, afirma.