Maria das Dores, de 75 anos, que desapareceu em Mossâmedes (Arquivo pessoal/João Batista dos Santos)\nA Polícia Civil (PC) encontrou uma ossada na zona rural de Mossâmedes, no oeste goiano, que pode ser de Maria das Dores Gomes, de 75 anos. A idosa, que tem Alzheimer, desapareceu há mais de um mês. Conforme a delegada Brunna Karla Dias Melo, responsável pelo caso, a confirmação da identidade depende de exames periciais. Os detalhes foram apurados pela repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás.\nOs restos mortais foram localizados inicialmente por trabalhadores rurais na última sexta-feira (13), próximo a uma lavoura de soja. Em seguida, a PC foi acionada. O POPULAR pediu mais informações sobre o laudo da ossada encontrada para a Polícia Científica (PCI) e aguarda retorno.\nAnteriormente, à TV Anhanguera, o sobrinho de Maria das Dores, João Batista dos Santos, disse que a tia tinha o costume de ir almoçar na casa da mãe dele. "A gente gostaria de ter uma resposta para poder acabar [com] a angústia e poder descansar. Minha mãe [irmã de Maria das Dores] está ficando muito abatida, não tem dormido", expressou o familiar.