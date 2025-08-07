-POP_OpTigrinhoPCRJ_070825 (1.3297352)\nA Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (7) contra influenciadores digitais que divulgam jogos de azar por meio de redes sociais (assista ao vídeo acima). As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.\nEntre os alvos da ação estão as influenciadoras Bia Miranda, sua mãe, Jenny Miranda, e Gato Preto (veja a lista completa abaixo) que usam as redes sociais para divulgar jogo popularmente conhecido como jogo do Tigrinho e outros semelhantes. A reportagem não conseguiu contato com eles até a publicação deste texto.\nA Operação Desfortuna é realizada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD). Segundo a investigação há indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.