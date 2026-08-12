A Polícia Federal faz operação nesta quarta-feira (12) em Montes Claros, em Minas Gerais, contra a venda de diplomas falsos e a falsificação de documentos para acesso a faculdades de medicina.\nA Operação Canudo cumpre dois mandados de prisão preventiva (sem prazo), um de prisão temporária, além de quatro mandados de busca e apreensão.\nA investigação começou, em 2023, após a apreensão de um diploma falso apresentado ao Conselho Regional de Medicina no estado do Rio Grande do Sul e supostamente fornecido por um dos investigados.\nFoi constatada a existência de um esquema para a falsificação e venda de diplomas, de históricos escolares e de outros documentos acadêmicos, usados para permitir o ingresso ou a transferência para cursos de medicina e, depois, a obtenção de registro profissional junto aos Conselhos Regionais de Medicina.