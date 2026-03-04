-Policial espanca idoso do INSS em Goiás (1.3380997)\nA Polícia Federal instaurou inquérito para apurar a agressão sofrida por um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de 73 anos, dentro da Agência da Previdência Social (APS) Goiânia-Oeste, localizada no Setor Castelo Branco, em Goiânia. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (2) e teria sido cometido por um policial civil.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa dele para posicionamento.\nSegundo a Polícia Federal ao POPULAR, tanto a vítima quanto as testemunhas já foram ouvidas. O delegado responsável pelo caso determinou a intimação do autor da agressão, mas, até o momento, não há data definida para o depoimento.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: "Me chutou bastante, pisou em mim"