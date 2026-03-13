A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (11), Alexandre Moreira da Silva, um dos últimos foragidos da Operação Sem Desconto, que investiga desvios bilionários de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.\nDe acordo com a PF, Silva é um dos operadores financeiros de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.\nEm nota, a defesa de Silva afirma que não teve acesso aos autos da investigação, que tramita em segredo de Justiça.\n"Silva não se encontrava foragido, tendo sido localizado e preso em seu próprio escritório profissional, local onde vinha regularmente exercendo suas atividades e também residindo, circunstância que evidencia sua plena disponibilidade e a inexistência de qualquer tentativa de se furtar à atuação das autoridades", disse a advogada Clarice Aragão, que o representa.