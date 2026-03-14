A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações sobre a morte de três pacientes internados em hospital particular de Taguatinga, em 2025, e indiciou os três técnicos de enfermagem investigados por suspeita de homicídio. Investigadores concluíram haver evidências suficientes de que Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos, Amanda Rodrigues de Sousa, 28, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22, assassinaram ao menos três pacientes do Hospital Anchieta, entre 19 de novembro e 1º de dezembro.Araújo foi indiciado por três homicídios triplamente qualificados, com o emprego de veneno, traição/meio insidioso e dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Ele também responderá pela acusação de falsificação de documento particular e uso de documento falso.Marcela também foi indiciada pelas três mortes. Se forem julgados culpados, ela e Araújo poderão ser condenados a até 90 anos de prisão. Já Amanda foi indiciada por dois homicídios, também triplamente qualificados, e pode ser sentenciada a até 60 anos de reclusão.Na terça-feira (10), o Tribunal do Júri de Taguatinga converteu em preventiva as prisões provisórias dos três técnicos de enfermagem, que já estavam detidos. A reportagem da Agência Brasil não conseguiu contatar seus advogados, mas segue aberta a manifestações. Na nota dos pedidos de indiciamentos, a polícia lembra que o processo tramita em sigilo judicial e não menciona a motivação dos investigados em matar a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e os servidores públicos João Clemente Pereira, 63, e Marcos Moreira, 33. Outras mortes suspeitas no Hospital Anchieta e em outros onde Araújo e Amanda trabalharam – Marcela estava em seu primeiro emprego na área – seguem em apuração.O caso só veio a público em janeiro, dias após ser deflagrada a Operação Anúbis e o trio ser detido – àquela altura, todos já tinham sido demitidos pelo Hospital Anchieta, que havia denunciado à polícia as “circunstâncias atípicas” em que três pacientes internados na UTI morreram.Já na primeira coletiva, em 19 de janeiro, o delegado Wisllei Salomão disse que as provas reunidas já indicavam que os três técnicos de enfermagem injetaram um medicamento indevido nas vítimas, além de desinfetante em ao menos uma ocasião. “É um medicamento comum nas UTIs, mas que, aplicado diretamente na veia [DO PACIENTE], como foi o caso, provoca parada cardíaca e a morte”, declarou. Segundo Salomão, os investigadores analisaram imagens do sistema de câmeras na UTI do hospital, os prontuários dos pacientes e ouviram outros funcionários. “Constatamos que um técnico de enfermagem [ARAÚJO]aproveitou que o sistema estava aberto, logado em nome de médicos, e, em ao menos duas ocasiões, receitou o medicamento [INDEVIDO], foi até a farmácia, pegou o medicamento, o preparou, escondeu a seringa no jaleco e a aplicou em três vítimas.”