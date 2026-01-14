A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) investiga o incêndio que atingiu 11 veículos – sendo 9 caminhões e 2 máquinas pesadas – que eram utilizados na obra de duplicação da BR-153, no trecho entre Uruaçu e Campinorte, na região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta terça-feira (13) e ainda não há suspeitos identificados nem tampouco a motivação do crime. Um vigilante que estava no local afirmou à corporação que foi agredido por três homens, que teriam ateado fogo aos equipamentos.\nSob concessão da Ecovias do Araguaia, a rodovia federal passa por obras desde julho de 2025, com trechos sendo duplicados entre Rianápolis e Rialma, e entre Uruaçu e Campinorte, num total de 53 quilômetros beneficiados. Neste segundo trecho, na altura do km 184, nas proximidades do pedágio de Campinorte, estava estacionado o maquinário utilizado pela Vilasa Construtora, uma empresa terceirizada que está à frente da duplicação da BR-153. Foi ali que um grupo teria atacado o vigilante e ateado fogo nos caminhões e máquinas.