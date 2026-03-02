Empresária havia feito as cirurgias dois dias antes (Reprodução/ Instagram de Priscila Dorneles)\nA Polícia Civil (PC) está investigando a morte da empresária de Inhumas Priscila Lopes Dorneles de Souza, de 31 anos, após ela realizar cirurgias plásticas em uma clínica de Goiânia. Conforme a corporação, foram adotadas a realização de perícia no local e a requisição dos exames necessários para o esclarecimento das circunstâncias.\nEm nota, o grupo informou que a cirurgia aconteceu na manhã da última quinta-feira (26), no Hospital Grand Santa Maria, em Goiânia, e a alta hospitalar ocorreu no dia seguinte porque a paciente tinha condições clínicas para seguir. De acordo com a nota, a morte não apresenta relação com o procedimento estético e o médico Urias Carrijo está à disposição para esclarecimentos (Confira a nota completa ao final do texto).