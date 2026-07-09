-CHUTE (1.3431208)\nUm pai foi flagrado neste domingo (5) chutando a filha de três anos em uma calçada, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. A agressão foi registrada por câmeras de segurança e o vídeo começou a circular nas redes sociais. A partir daí, a Polícia Civil instaurou um inquérito para confirmar a identidade da vítima e do suspeito.\nO homem procurou a delegacia nesta quarta-feira (8) para prestar depoimento. Ele foi ouvido e liberado. O nome dele não foi divulgado. No vídeo, aparece o pai caminhando na calçada com seus dois filhos, a menina e um menino de cinco anos. Eles carregam sacolas com compras. É possível ver nas imagens que ele se vira para a filha e dá um chute no rosto dela, que cai no chão.\nMãe e marido são presos após bebê e adolescentes serem achados em condições insalubres, em Aparecida de Goiânia, diz GCM