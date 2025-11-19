Advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos (Reprodução / Instagram Pedro Henrique Lopes)\nA Polícia Civil investiga se o corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (19), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, é do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos. Ele desapareceu após sair para encontrar com um cliente, em Aparecida de Goiânia, e o carro dele foi localizado dias depois com marcas de sangue no porta-malas.\nO corpo estava na zona rural da cidade, nas proximidades da GO-070, segundo a Polícia Militar (PM). Conforme a PC, o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML), que irá realizar os exames periciais para confirmar a identificação. A Polícia Científica informou ao POPULAR que o cadáver estava em estado de decomposição, aparentemente enrolado em um cobertor.\nPedro Henrique está desaparecido desde a manhã de sábado (15), quando saiu de casa, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, para encontrar um cliente em Aparecida de Goiânia, segundo relata a mãe do profissional, a terapeuta Marizeth Alves, de 58 anos.