A Polícia Civil pediu nesta terça-feira (17) a prisão do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, por suspeita de ter assassinado a soldado da PM Gisele Alves Santana, 32, com quem era casado. O pedido foi encaminhado à Justiça e, até pouco antes das 14h, estava pendente de um parecer do Ministério Público Estadual.\nA soldado morreu no apartamento em que o casal morava, no Brás, em São Paulo, em 18 de fevereiro. O pedido de prisão ocorre após o caso sofrer uma reviravolta, no início de março, a partir do exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal (IML). O resultado identificou lesões no pescoço e no rosto de Gisele, não compatíveis com a tese de suicídio.\nA defesa do tenente-coronel afirmou que não recebeu confirmação formal do pedido de prisão, nas ressaltou que ele "está realmente à disposição das autoridades".