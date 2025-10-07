A Polícia Penal de Goiás concluiu a instalação de scanners corporais em todas as unidades prisionais do estado. A medida busca tornar as inspeções mais seguras e humanizadas para todas as pessoas que entram e saem das unidades, especialmente os visitantes dos apenados. Ao mesmo tempo, os equipamentos reforçam a segurança prisional ao dificultar a entrada de objetos ilícitos, como drogas, armas e celulares.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nA revista íntima é um procedimento em que o visitante precisa retirar total ou parcialmente a roupa para inspeção visual de cavidades corporais, como ânus ou vagina. Em alguns casos, são usados espelhos ou exigidos agachamentos e saltos. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu proibir revistas íntimas vexatórias em visitantes nos presídios. Os estados têm dois anos, contados a partir da decisão, para se adequarem.