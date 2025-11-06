A Segurança Pública do Estado de Goiás confirmou que os foguetórios simultâneos que ocorreram na noite desta terça-feira (4) na região metropolitana de Goiânia foram convocados pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Por meio da inteligência das forças policiais foram identificados os chamados “salves” – expressão usada para descrever um tipo de “comunicado oficial” da cúpula da organização criminosa para membros da facção – que foi potencializado pela participação de simpatizantes. O episódio ocorreu após o sepultamento de nove integrantes da facção mortos em confronto com a polícia no Rio de Janeiro e gerou prisões em série na região metropolitana de Goiânia.\nDurante coletiva, o secretário de Segurança Pública (SSP), Renato Brum, contou que a ação foi ampliada pelo “oba-oba” das redes sociais e participação de integrantes de torcidas organizadas. A polícia considera “simpatizantes” pessoas que não foram “batizadas” pelo crime organizado. Também é feito o levantamento da ficha criminal de cada um e análise dos delitos relacionados à atuação da facção. Dos 32 presos apresentados na coletiva, apenas 2 foram identificados como integrantes do Comando Vermelho (CV).