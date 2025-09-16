A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) investiga quem seria o motorista de um carro que estaria envolvido no acidente que resultou na morte do entregador por aplicativo Carlos Willian Rodrigues Martins, de 25 anos, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. O motociclista morreu na noite de domingo (14) após colidir com um poste e uma lixeira e ter parte do corpo incendiado, além de várias fraturas. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima sendo perseguida por um veículo e a polícia procura entender se houve uma briga de trânsito antes da colisão.\nCâmeras de videomonitoramento mostram um carro branco e a motocicleta conduzida por Carlos Willian percorrendo a Avenida César Lattes na noite de domingo. Por volta das 21 horas, o motociclista colide com as estruturas situadas na calçada em frente a um supermercado e, instantaneamente, o veículo começa a pegar fogo. Um casal com uma criança que andava pela calçada quase é atingido, mas consegue desviar rapidamente. Logo depois, populares aparecem com extintores tentando apagar as chamas e buscando retirar o jovem do ponto incendiado. Testemunhas relataram que o motorista teria jogado o carro para cima da vítima, momento em que ele teria se desequilibrado e colidido.