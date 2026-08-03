O homem suspeito de matar o locutor de rádio Célio Pereira da Silva, de 66 anos, continua foragido. O crime aconteceu na madrugada de domingo (2), em uma propriedade rural de Cromínia, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel onde a ex-companheira morava com Célio e atacou os dois com uma faca. O locutor morreu ainda no local. Já a mulher foi socorrida e segue internada.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento. A redação solicitou ao HUGO também o estado de saúde da companheira de Célio, porém informou que por respeito à privacidade e ao sigilo fornece informações de atendimentos médicos apenas aos pacientes e seus familiares ou responsáveis legais.\nEm entrevista ao O POPULAR, o delegado Laylton Barros afirmou que as investigações apontam que o suspeito já chegou ao local com a intenção de atacar as duas vítimas.