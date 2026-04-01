A Polícia Civil (PC) suspeita que Weslenny Rosa Lima de 9 anos, a menina que morreu após jantar com a família em Alto Horizonte, no norte de Goiás, tenha sido vítima de envenenamento por chumbinho, segundo o delegado plantonista Sandro Leal. Após a morte de quatro gatos no quintal e nas proximidades da casa, as investigações apuram se os animais ingeriram a refeição da família ou se a criança e o irmão, que está internado, consumiram comida supostamente envenenada destinada aos felinos.\nSuspeita-se de chumbinho, um veneno relativamente comum aqui, apesar de proibido. [...] Pelo intervalo assim, a gente sabe que é um veneno bastante agressivo, visto pelo que aconteceu com a menina e em seguida com o menino. Então, a refeição mais suspeita é a última que teria causado esse sintoma de envenenamento nas vítimas”, explicou o delegado em entrevista ao repórter do g1, Vinícius Moraes.