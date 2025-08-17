Inquérito da corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) aponta que foram efetuados 611 tiros pelos agentes envolvidos na operação que resultou na morte do homem de 37 anos que teria matado, na mesma abordagem, um cabo da PM e deixado gravemente ferido um sargento. O fato ocorreu na fazenda deste homem, o agricultor Fábio Bernardo dos Santos, de 37 anos, na zona rural de Niquelândia, em 12 de fevereiro. Apesar do volume de disparos, Fábio foi morto por um único tiro, dado à distância por um atirador de elite da PM-GO.\nO documento foi enviado para a Justiça em 6 de agosto e é a primeira versão oficial tornada pública sobre a operação. Geralmente, os procedimentos feitos pela corregedoria da PM-GO em casos de mortes durante abordagens são remetidos para a Justiça comum e não evoluem processualmente. Não é comum serem anexados ao trabalho feito pela Polícia Civil. Tramita na delegacia de Niquelândia outro inquérito, que ainda não foi concluído, porém O POPULAR não conseguiu localizar o delegado responsável para comentar o andamento das investigações.