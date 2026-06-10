-VÍDEO: Policiais cantam 'parabéns' para homem preso no dia do aniversário em Goiânia (1.3420545)\nUm vídeo que mostra policiais militares cantando "parabéns" para um homem preso no dia do aniversário dele repercutiu nas redes sociais e passou a ser investigado pelas autoridades em Goiás. Nas imagens, é possível ver os agentes reunidos ao redor do compartimento de transporte de uma viatura, conhecido como camburão, enquanto cantam em coro: "Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva!" (Veja o vídeo acima).\nOs nomes dos envolvidos não foram divulgados. Também não foram informados, até o momento, o motivo da prisão, a data exata da gravação nem a cidade onde o vídeo foi registrado.\nEm nota enviada ao POPULAR nesta quarta-feira (10), a Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que tomou conhecimento das imagens que circulam nas redes sociais e que o caso foi encaminhado à Corregedoria da corporação. Segundo a PM, o órgão correcional irá avaliar a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do episódio e a conduta dos policiais envolvidos (Veja a nota completa ao fim da matéria).