Quatro policiais civis são alvos de mandados de prisão preventiva, nesta sexta-feira (28), na Operação Merx, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, que apura supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro.\nSete investigados são alvos dos mandados de prisão no total. Também são cumpridos mandados de buscas e apreensões, quebra de sigilo telemático e bloqueio de bens, expedidos pela ara Regional das Garantias de Osasco.\nSegundo a Promotoria, eles cobravam propina de contrabandistas para não apreender mercadorias ou para restituir parcialmente cargas de aparelhos eletrônicos contrabandeados. Os valores exigidos chegavam a 70% do valor das mercadorias e somam cerca de R$ 2,3 milhões.\nFraude bilionária na venda de grãos: advogado e contadores são presos em Goiás e suspeito fugiu para a Europa, diz MP