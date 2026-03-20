-pm_banda_anapolis.mp4 (1.3388541)\nOs sargentos da Polícia Militar (PM) Daniel Rocha e Jefferson Fernandes viralizaram após cantar um fenômeno de Leandro e Leonardo, a música Talismã, que foi um sucesso nos anos 1990. O que era para ser apenas um momento de descontração, ou melhor, um 'show' na viatura entre uma patrulha e outra nas ruas de Anápolis, na região central de Goiás, acabou se tornando o novo hit das redes sociais no estado.\nAo POPULAR, o sargento Daniel Rocha contou que ele e o colega de profissão fazem parte do Corpo Musical da PM-GO, e que foi a primeira vez que gravaram o vídeo cantando, mas que não esperavam que a gravação poderia viralizar.\nEntão, gravamos o vídeo e mandamos para outro colega, o sargento Adenilson Santana, que fez a postagem após o apoio e autorização do nosso comandante e regente da banda de Anápolis, Tenente Carlos. No corpo musical, o Jefferson é trompetista, e eu toco percussão, teclado e faço também a voz', ressaltou Daniel Rocha.