-Perseguição PRF (1.3330817)\nOs policiais envolvidos na morte do motorista Eronilson Batista de Oliveira, de 45 anos, que foi baleado por não parar em uma barreira policial, foram afastados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Goiás. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de quinta-feira (30). Ele estava internado no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, no sudoeste goiano. Um vídeo exclusivo da TV Anhanguera mostra quando uma viatura da corporação persegue o carro conduzido pela vítima (assista acima).\nA PRF, por meio de nota, lamentou o ocorrido e informou que instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. No comunicado, a corporação também ressaltou que os agentes envolvidos na abordagem foram afastados preventivamente de todas as funções operacionais (veja íntegra da nota ao final deste texto).