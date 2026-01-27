Quatro policiais militares vão a júri popular pelo caso que ficou conhecido como chacina do Solar Bougainville, envolvendo o assassinato de quatro jovens em abril de 2018, em uma casa no bairro com esse nome, em Goiânia. As investigações sobre o crime ficaram paradas por quase dois anos na Polícia Civil e só avançaram quando o Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial e na Segurança Pública (Gaesp) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) abriu um procedimento investigatório criminal (PIC) após reclamação formal de familiares das vítimas e de autoridades políticas.\nO major Fabrício Francisco da Costa, de 42 anos; o terceiro sargento Thiago Antonio de Almeida, de 37; o primeiro sargento Eder de Sousa Bernardes, de 40; e o segundo sargento Cledson Valadares Silva Barbosa, de 33, respondem por homicídio com um agravante nos casos de Matheus Henrique de Barros Melo, de 19 anos; o atendente de restaurante Marley Ferreira Nunes, de 17; e o assistente de mecânico Divino Gustavo de Oliveira, de 19; e por homicídio com dois agravantes do estudante João Vitor Mateus de Oliveira, de 14 anos, cujo corpo nunca foi localizado. As quatro vítimas estavam jogando videogame na casa de Matheus quando os policiais invadiram o local.