A Justiça mandou para o júri popular os três policiais penais acusados pela morte de Hermes Junio de Oliveira, de 26 anos, durante abordagem em novembro de 2022 no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Florisvaldo Ferreira da Silva Costa, de 50 anos, Alisson Marcos, de 49, e Alan de Moraes Amaral, de 50, respondem por homicídio qualificado, cuja pena pode variar de 12 a 30 anos de cadeia. Até que os policiais se tornassem réus, em março de 2024, o processo passou por posicionamentos divergentes na Polícia Civil e no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).\nHermes foi morto com um tiro na nuca dentro do carro em que estava com os pais e um amigo, por volta de 21h20 de uma terça-feira. Ele havia ido buscar o pai, que trabalhava em uma empresa de ferro-velho a menos de dois quilômetros da entrada do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ao sair da garagem da empresa, o jovem se deparou com os policiais penais em uma viatura. Segundo os pais e o amigo, os tiros foram dados sem que houvesse qualquer identificação por parte dos agentes, em ambiente escuro e com sirenes desligadas.