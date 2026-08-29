-VÍDEO_BEBE_CARRO (1.3450194)\nUma bebê de 10 meses foi resgatada por policiais penais depois de ficar trancada sozinha dentro de um carro, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Para retirar a menina do veículo, os agentes do Grupo Tático de Ações e Escoltas (Getae) precisaram quebrar o vidro (assista acima). O caso aconteceu durante o desfile cívico em comemoração ao aniversário do município.\nSegundo a Polícia Penal, a avó colocou a neta na cadeirinha, no banco traseiro, enquanto a chave do carro ficou no banco da frente. Quando fechou a porta, o veículo travou automaticamente todas as entradas, impedindo que a família conseguisse abrir o carro.\nDesesperada, a avó pediu ajuda. Uma viatura do Getae, que retornava do evento, passava pelo local quando foi acionada por pessoas que estavam na rua.