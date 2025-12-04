Os três policiais militares acusados de homicídio qualificado pelas mortes dos irmãos Kalebe de Paula Araújo, de 18 anos, e Victor, de 21, em uma abordagem dentro da casa deles no Setor Maysa II, em Trindade, há quase seis anos, foram absolvidos nesta terça-feira (2) pela Justiça por meio do tribunal de júri, que acatou a tese da defesa de que os réus agiram em legítima defesa. Um quarto policial que integrava a equipe havia sido excluído do julgamento por ter ficado ao lado da viatura aguardando os colegas de farda.\nNa época, a morte dos irmãos causou forte comoção por causa do desabafo do pai, o motorista Eligar Silva Araújo, hoje com 54 anos, à imprensa durante o velório e o enterro dos filhos, alegando que eles foram levados para o fundo da residência e executados, que um deles estava em casa estudando e não tinha nenhuma passagem pela polícia e o outro vivia com tornozeleira eletrônica e vivia dentro de casa, com a saúde mental debilitada após passar um período na prisão. Após o júri, Eligar afirmou ter ficado alarmado com a forte presença de policiais.