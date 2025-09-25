-OPERACAO_POLICIAIS_OPERACAO (1.3316964)\nUm policial civil da ativa, um policial militar e um policial penal, ambos aposentados, foram presos suspeitos de envolvimento em esquema de exploração sexual infantil, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas tinham idades entre 11 e 15 anos. Ao POPULAR, o Conselho Tutelar da cidade informou que os crimes eram praticados em casas e festas regadas a bebidas e drogas.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para que pudessem se posicionar.\nEm nota, a PC informou que todos os elementos da investigação relacionados ao servidor policial civil serão compartilhados com a Corregedoria da instituição para apuração administrativa. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) disse que o militar investigado não integra os quadros ativos da corporação, pois seu vínculo ativo fora encerrado em 2008, ano em que foi reformado. A PM afirmou que não compactua com desvios de conduta. Já a Polícia Penal de Goiás disse que acompanha o caso, e que o agente está recolhido na Casa do Albergado, em Goiânia (veja todas as notas no final da matéria).